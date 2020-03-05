Делегація Української асоціації футболу (УАФ) на чолі з її президентом Андрієм Павелком на запрошення асоціацій Нідерландів та Бельгії відвідала з робочим візитом тренувальні бази національних збірних цих країн.

Основна мета поїздки - вивчення досвіду та отримання інформації щодо будівництва та функціонування спортивних об’єктів перед початком підготовки проекту та будівництва бази національних збірних України у селі Княжичі під Києвом, повідомляє пресслужба УАФ.

За словами Андрія Павелка, і в Амстердамі, і в Брюсселі представники УАФ отримали чимало корисної інформації.

"Бази дуже різні, зведені в різний час. У кожної є свої особливості. Я вдячний за запрошення від наших колег і добрих друзів із національних асоціацій, чиї команди нині входять до когорти найсильніших на континенті, ознайомитися з функціонуванням баз. Досвід будівництва та функціонування тренувальних баз європейських грандів надзвичайно цінний для Української асоціації футболу. У такому важливому питанні необхідно орієнтуватися і враховувати позитивний приклад кращих із кращих", - наголосив президент УАФ.

Павелко відвідав бази футбольних збірних Нідерландів та Бельгії / Фото: УАФ

Під час візиту на базу в Бельгії Андрій Павелко також зустрівся з головним тренером національної команди цієї країни Роберто Мартінесом, у розмові з яким обмінявся враженнями від результатів жеребкування Ліги націй-2020/2021.

Нагадаємо, що старт проектних робіт та презентацію проекту бази у Княжичах Павелко анонсував на початку нинішнього року.