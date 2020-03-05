З'явилося промо до церемонії нагородження Героїв спортивного року-2019

Національний олімпійський комітет України зробив промо до церемонії нагородження Героїв спортивного року-2019, яка відбудеться 9 березня у Київському національному академічному театрі оперети.

XIV Всеукраїнська церемонія “Герої спортивного року”, яка присуджується найкращим спортсменам, тренерам, командам та фахівцям спорту за вагомі досягнення, що прославляють Україну у світі, розпочнеться о 20.00. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Церемонія недарма носить звання “національного спортивного Оскара”, оскільки за всіма оскарівськими традиціями збирає на червоному хіднику іменитих українців в галузі мистецтва, кіно, театру та, звісно, головних винуватців відзнаки, які змінюють тренувальну форму на вишукані сукні та костюми, – спортсменів.

Цього року під час гала-вечора, організованого НОК, заповітні ексклюзивні статуетки отримають кращі з кращих у 12 номінаціях.