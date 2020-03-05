Світоліна і Конта знялися з парного чвертьфіналу турніру WTA у Мексиці

Українсько-британський тенісний дует Еліна Світоліна/Джоанна Конта не виступить у чвертьфіналі парної сітки турніру WTA у Монтерреї (Мексика) із призовим фондом 251 тис 750 дол.

В 1/4-й Еліна та Джоанна мали зіграти чеським тандемом Марія Боузкова/Рената Ворачова, але не вийшли на корт через травму правого коліна у Конти, повідомляє BTU.

Нагадаємо, у першому колі Світоліна і Конта за 1 годину 40 хвилин обіграли італійку Сару Еррані та Даніелу Сегель з Чилі - 7:6 (7:5), 6:3.

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У другому колі одиночной сітки Світоліна у Монтерреї виступить проти Ольги Говорцової з Білорусі.