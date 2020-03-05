Михайлюк набрав 13 очок у матчі НБА “Детройт” - “Оклахома”
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Укрінформ
Український захисник американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі НБА.
Поєдинок “Детройт Пістонс” - “Оклахома-Сіті Тандер” завершився з рахунком 107:114 (32:38, 32:31, 18:25, 25:20), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому 23 хв 34 сек. Про це повідомляє Sport Arena.
За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 13 очок (четвертий результат у команді), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення та 4 передачі, реалізував 5 із 14 спроб кидків із гри.
Відео кращих моментів матчу:
Наразі команда українця посідає 12 місце у турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступна гра відбудеться 8 березня проти “Юти Джаз”.
Фото: Getty Images