Завацька вибула з боротьби на турнірі WTA в Індіан-Веллсі після другого кола
Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька вибула з боротьби на змаганнях Oracle Challenger Series (WTA 125k Series) в Індіан-Веллсі (США).
Поєдинок Катаріна Завацька (Україна) - Чжу Лінь (Китай) другого кола завершився з рахунком 3:6, 6:7 (3), повідомляє БТУ.
Матч тривав майже 2 години. У першій партії українка втратила 2 гейми на своїй подачі, а в другому сеті суперниці виконали по 3 брейки. На тайбрейку Завацька зробила лише 1 мінібрейк, китаянка — три.
Нагадаємо, що в стартовому матчі 20-річна уродженка Луцька Катаріна Завацька (№105 WTA) обіграла американку Франческу Ді Лоренцо (124) з рахунком 1:6, 6:1, 6:3.
Турнір WTA 125k в Індіан-Веллсі з призовим фондом 162 тис.450 доларів триватиме до 8 березня.