Етап Кубка світу з біатлону стартує в Чехії жіночим спринтом

В Нове-Место (Чехія) починається сьомий етап Кубка світу з біатлону, який пройде в закритому режимі - без глядачів на трибунах - через загрозу поширення коронавірусу.

Змагання в четвер, 5 березня, відкриє жіноча спринтерська гонка на 7,5 км з двома вогневими рубежами, де Україну представлятимуть Олена Підгрушна (17-й стартовий номер), Юлія Джима (35), Віта Семеренко (52), Валя Семеренко (61) і Анастасія Меркушина (99); початок гонки о 18.35 за київським часом, повідомляє Укрінформ.

У програмі чеського етапу Кубка світу також чоловічий спринт (6 березня), класичні естафети (7 березня) і мас-старти (8 березня).

Заключні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).