Бондаренко пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA у Монтерреї в парному розряді

Українсько-канадський дует Катерина Бондаренко - Шерон Фішман вийшов до чвертьфіналу парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У першому колі парних змагань Бондаренко і Фішман обіграли голландку Аранчу Рус і словенку Тамару Зіданшек 7:5, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин.

Путівку до півфіналу турніру Бондаренко і Фішман розіграють з посіяним під 2-м номером американсько-мексиканським тандемом Дезері Кравчик - Джуліана Олмос, який у свою чергу взяв гору над американсько-австралійським дуетом Керолайн Доулхайд - Астра Шарма - 7:6 (11:9), 5:7, 11:9.

Зазначимо, що у другому колі одиночного розряду Катерина Бондаренко поступилася шостій "ракетці" турніру Ребеккі Петерсон зі Швеції - 6:7 (2:7), 5:7.