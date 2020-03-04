"Карпати" програли "Олександрії" у чемпіонаті України з футболу
Виїзний успіх "Олександрії" принесли голи Максима Третякова, який відзначився на 37-й (з пенальті) та 58-й хвилинах, Артема Сітала (73) та Євгена Банади (89), повідомляє Укрінформ.
Результати інших матчів туру:
"Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка) - 2:0
голи: Фран Соль (40-а хвилина), Віктор Циганков (55).
"Маріуполь" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0
голи: Дмитро Мишньов (32, з пенальті), Дмитро Топалов (47), Сергій Чоботенко (80);
"Олімпік" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів) - 1:2
голи: Максим Дегтярев (4) - Олександр Філіппов (6), Леван Арвеладзе (76);
"Зоря" (Луганськ) - "Львів" - 2:0
голи: Владислав Кабаєв (54), Богдан Леднєв (89);
"Шахтар" (Донецьк) - "Дніпро-1" - 4:1
голи: Сергій Кривцов (4), Володимир Адамюк (9 - автогол), Тайсон (19), Євген Коноплянка (23) - Владислав Супряга (82, з пенальті).
Турнірне становище: "Шахтар" - 56 очок, "Зоря" - 43, "Динамо" - 42, "Десна" - 39, "Олександрія" - 37, "Колос" - 26, "Маріуполь" - 25, "Дніпро-1" - 22, "Львів" - 19, "Олімпік" - 18, "Ворскла" - 17, "Карпати" - 12.
На фото: Максим Третьяков.