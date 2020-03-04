«Київ-Баскет» програв «Каршияці» в чвертьфіналі Кубка Європи FIBA

«Київ-Баскет» програв «Каршияці» в чвертьфіналі Кубка Європи FIBA

Укрінформ
Український клуб сподівається на реванш 11 березня.

Віце-чемпіон України «Київ-Баскет» програв турецькому клубу «Каршияка» 71:89 у першому чвертьфінальному матчі Кубка Європи FIBA, повідомляє Укрінформ.

Український клуб протягом всього поєдинку наздоганяв суперника в рахунку. В останній чверті команда Айнарса Багатскіса почала ризикувати і турки збільшили перевагу. 71:89 – поразка «Київ-Баскет».

Найрезультативнішими у складі господарів стали: Богдан Близнюк (16),  Максим Пустозвонов (13), Владислав Коренюк (10).

Читайте також: «Київ-Баскет» кличе вболівальників на матч проти турецького гранда

Матч-відповідь відбудеться в Ізмірі 11 березня.

Нагадаємо, в другому груповому етапі Кубка Європи FIBA «Київ-Баскет» посів друге місце в групі і вийшов у плей-офф.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-