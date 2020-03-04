Костюк вийшла до чвертьфіналу парної сітки турніру WTA в Ліоні
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала у парній сітці турніру WTA International в Ліоні (Франція) із призовим фондом 251 тис 750 дол.
У середу 17-річна киянка разом зі словачкою Вікторією Кужмовою в матчі за чвертьфінал обіграла третій сіяний дует Оксана Калашникова (Грузія)/Валерія Савіних (Росія) - 6:2, 6:1, повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 51 хвилину.
В 1/4 фіналу на українсько-словацький тандем чекає білоруська пара Віра Лапко/Лідія Морозова.