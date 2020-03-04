"Маріуполь" обіграв "Ворсклу" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти "Маріуполя" упевнено перемогли у середу полтавську "Ворсклу" (3:0) у 21-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на стадіоні імені Володимира Бойка у Маріуполі забили Дмитро Мишньов (32-а хвилина, з пенальті), Дмитро Топалов (47) та Сергій Чоботенко (80), повідомляє Укрінформ.

На 90+4 хвилині у "Маріуполя" з поля вилучений Назарій Муравський.

Сьогодні також пройдуть решта поєдинків 21-го туру. Луганська "Зоря" зустрічається зі "Львовом" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал "Уніан-ТВ"), донецький "Олімпік" - з чернігівською "Десною" (17.00, "Футбол 2"), донецький "Шахтар" - з "Дніпром-1" (19.30, "Футбол 1"), а львівські "Карпати" - з "Олександрією" (19.30, "Уніан-ТВ").

Розпочався тур учора. Київські динамівці здолали на НСК "Олімпійський" ковалівський "Колос" - 2:0.

Голи: Фран Соль (40), Віктор Циганков (55).

Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки (після 20-ти ігор), "Динамо" - 42 (21), "Зоря" - 40 (20), "Десна" - 36 (20), "Олександрія" - 34 (20), "Колос" - 26 (21), "Маріуполь" - 25 (21), "Дніпро-1" - 22 (20), "Львів" - 19 (20), "Олімпік" - 18 (20), "Ворскла" - 17 (21), "Карпати" - 12 (20).