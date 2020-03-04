У 22 турі Прем'єр-ліги VAR працюватиме на матчах у Чернігові та Дніпрі
Укрінформ
Комісія Української асоціації футболу з визначення матчів для застосування VAR (відеоасистента арбітра) назвала поєдинки, на яких працюватиме ця система у 22-у турі чемпіонату Прем’єр-ліги.
Таких матчів буде два, повідомляє пресслужба УАФ.
7 березня VAR застосують на грі "Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ), а наступного дня - на поєдинку "Дніпро-1" - "Маріуполь".
Раніше передбачалося, що система VAR працюватиме у 22-у турі на матчі "Олександрія" - "Динамо" (Київ), але арена "Ніка" в Олександрії поки не готова для технологічного тестування.