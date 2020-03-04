Кличко-молодший засудив рішення ФБУ покарати тренера Вихриста

Володимир Кличко прокоментував ситуацію з покаранням від Федерації боксу України тренера і менеджера провідного боксера Віктора Вихриста через його перехід у професіонали.

Володимир Кличко у коментарі Mixsport.pro, зокрема, зазначив, що вважає таке рішення абсурдним, адже і він сам із братом, і Василь Ломаченко, і Олександр Усик також колись прийняли рішення перейти у професіональний бокс.

“Карати тренера і менеджера Вихриста - це абсолютна дурість. Чим же тоді Ломаченко зі своїм легендарним батьком, Олександр Усик або ми з братом відрізняємося від Вихриста? Всіх нас із Віктором об'єднує одне - ми хотіли розвиватися як боксери. Чесно кажучи, прочитавши інтерв'ю з В'ячеславом Глазковим, був розчарований методами роботи керівництва ФБУ. У мене немає сумнівів, що все, сказане Глазковим, є правдою”, - сказав Кличко.

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Як повідомлялося, після підписання українським боксером Віктором Вихристом контракту з німецькою промоутерською компанією національна федерація на три роки дискваліфікувала особистого тренера спортсмена Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

У підтримку Віктора Вихриста виступив бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 В'ячеслав Глазков, який з 2014 року живе в США. У коментарі Champion.com.ua, він розповів, як свого часу керівництво Федерації боксу України "відпускало" його за гроші у професіонали.