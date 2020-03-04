«Київ-Баскет» кличе вболівальників на матч проти турецького гранда

«Київ-Баскет» кличе вболівальників на матч проти турецького гранда

Укрінформ
Сьогодні в столичному Палаці спорту великий баскетбол.

4 березня в столичному Палаці спорту представник Суперліги Паріматч «Київ-Баскет» зіграє з турецькою командою «Пінар Каршіяка». Ця зустріч відбудеться в рамках чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА. Нагадаємо, що «Київ-Баскет» залишився єдиним представником України в єврокубках.

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У тому, що на майданчику буде спекотно можна не сумніватися. Разом з турецькою командою прилетять близько 150 фанатів. Також активно купують квитки і турки, які проживають в столиці України. Тому підтримка гостям забезпечена і вболівальникам «Київ-Баскет» доведеться постаратися, щоб перекричати турецьких візаві.

Що стосується баскетболістів, то вони вже показали, що заряджені перемагати. Після фінальної сирени недавнього матчу «Київ-Баскет» – «Запоріжжя» (95:85) форвард киян Сергій Павлов і захисник гостей Лью Столлворт влаштували бійку. Втім, сподіваємося, що в єврокубковій грі обійдеться без таких емоцій.

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«Нам потрібна підтримка наших уболівальників на цій грі. Турки викупили половину залу, але друга половина повинна вболівати за нас. Наші фанати повинні бути агресивними та гучними, а не як в церкві. Не кожен день в Україні гостює одна з топових команд Туреччини», – сказав головний тренер БК «Київ-Баскет» Айнарс Багатскіс.

Додамо, що матч-відповідь відбудеться в Ізмірі 11 березня.

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