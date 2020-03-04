Бондаренко в другому колі турніру WTA в Монтерреї зіграє проти Петерсон

Українська тенісистка Катерина Бондаренко виграла свій стартовий матч на турнірі Abierto GNP Seguros (WTA International) у Монтерреї (Мексика).

Поєдинок Катерина Бондаренко (Україна, SR) - Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) відбувся вчора ввечері й завершився з рахунком 4:6, 6:0, 6:2, повідомляє БТУ.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. По ходу першої партії Бондаренко повела 3:0, після чого до кінця cета зуміла взяти лише 1 гейм. Далі з 14 геймів українка виграла 12 і оформила путівку до наступного кола.

Сьогодні Катерина Бондаренко (WTA 404) побореться за місце в чвертьфіналі зі шведкою Ребеккою Петерсон. Поєдинок відкриє ігровий день на Центральному корті о 19.00 за київським часом.