Хокеїст НХЛ ледь не втратив око від удару лезом ковзана

Глядачі матчу НХЛ між командами “Нью-Йорк Айлендерс” і “Монреаль Канадієнс” стали свідками моторошного епізоду, під час якого один із хокеїстів отримав удар лезом ковзана в обличчя.

У результаті інциденту у захисника “Айлендерс” Джонні Бойчака накладені декілька швів на обличчя, порізана повіка, але саме око не постраждало, повідомляє Footballua.tv.

“В середині третього періоду за рахунку 4:1 на користь “Монреаля” важку травму обличчя отримав захисник “Айлендерс” Джонні Бойчак. У боротьбі на своєму п'ятачку він штовхнув ключкою в спину форварда “Канадієнс” Арттурі Лехконена, і він, втративши рівновагу, заїхав лезом ковзана прямо в обличчя Бойчаку”, - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що Бойчак в останню частку секунди встиг ухилитися і знизити небезпеку удару. У нього порізана повіка, але саме око не постраждало.

Брат потерпілого повідомив, що у хокеїста на обличчі кілька додаткових швів, а жартома додав, що тепер захиснику знадобиться нова брова.

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