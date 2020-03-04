МОК закликав спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор у Токіо

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) висловив повну підтримку успіху Олімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія).

Виконком МОК 3 березня заслухав звіт про всі заходи, вжиті для виправлення ситуації з коронавірусом, і після обговорення підтвердив, що Олімпіада відбудеться 24 липня — 9 серпня, як і заплановано. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

“Виконавчий комітет МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020. МОК буде підтримувати спортсменів, надаючи останню інформацію та розробки, доступні для атлетів у всьому світі на веб-сайті Athlete365”, - йдеться в повідомленні.

МОК надав високу оцінку єдності спортсменів, національних олімпійських комітетів, міжнародних федерацій та привітав їхню співпрацю щодо підготовки до Ігор-2020, зокрема, кваліфікаційних змагань. Усі зацікавлені сторони продовжують тісно співпрацювати для вирішення проблем коронавірусу.

Нагадаємо, що у середині лютого було створено спільну робочу групу за участю МОК, Оргкомітету Токіо-2020, міста-організатора Токіо, уряду Японії та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). МОК буде і надалі дотримуватися порад ВООЗ як провідної установи Організації Об'єднаних Націй щодо проведення безпечних і надійних Ігор.

Раніше міністр із питань проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року Сейко Хашимото під час виступу у парламенті зазначила, що угода між Японією і МОК потенційно дозволяє відтермінувати проведення змагань.