Цуренко пробилася до другого кола турніру WTA в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до другого кола турніру Oracle Challenger Series (WTA 125k Series), що розпочався 2 березня в Індіан-Веллсі (США).

Поєдинок Леся Цуренко (Україна) - Даніель Лао (США, Q) першого кола змагань завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин. Українська тенісистка реалізувала на подачі суперниці 11 брейкпоїнтів із 21, а на своїй подачі програла 8 геймів.

У другому колі турніру в Індіан-Веллсі з призовим фондом 162 тис.450 доларів Леся Цуренко (WTA 152) зіграє проти 16-ї сіяної Варвари Грачової (WTA 100).

Фото: Oracle Challenger Series