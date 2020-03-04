Світоліна обіграла чорногорку Ковінич і вийшла до другого кола турніру WTA у Монтерреї

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна упевнено подолала стартовий раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

За вихід до другого кола змагань посіяна під першим номером Світоліна за 1 годину обіграла Данку Ковінич з Чорногорії - 6:3, 6:2, перервавши серію поразок у WTA-турі в одиночному розряді, повідомляє Укрінформ.

Путівку до чвертьфіналу турніру Світоліна розіграє з представницею Білорусі Ольгою Говорцовою, яка стартувала з вольової перемоги над американкою Керолайн Доулхайд - 3:6, 6:2, 6:1.

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Нагадаємо, у парному розряді британсько-український дует Джоанна Конта - Еліна Світоліна вийшов до 1/4 фіналу, де зійдеться з чешками Марією Боузковою і Ренатою Ворачовою.