Ексзахисник «Шахтаря» і збірної Кучер завершив кар’єру футболіста

У складі «Шахтаря» Кучер став семиразовим чемпіоном України і виграв Кубок УЄФА.

Колишній захисник «Шахтаря» і збірної України Олександр Кучер завершив кар'єру футболіста, повідомив журналіст Ігор Циганик.

Зараз 37-річний Кучер проходить навчання на тренерських курсах. Останнім клубом захисника були «Карпати», за які він виступав з літа минулого року. На початку січня ексгравець збірної України розірвав контракт з львів'янами.

Кучер, насамперед, відомий як гравець «Шахтаря». У складі «гірників» Олександр провів 11 років (з 2006 по 2017), за цей час він став семиразовим чемпіоном України, 5 разів вигравав Кубок України, тричі Суперкубок України, а в 2009 році завоював Кубок УЄФА.

У складі збірної України захисник провів 57 матчів і забив 2 голи. Кучер був у складі національної команди на Євро-2012, а також зіграв один матч на Євро-2016.