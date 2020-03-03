Футболіст зламав собі ніс коліном, коли спробував пробити через себе

Захисник польського футбольного клубу “ЛКС” Мацей Дабровський наніс собі травму під час матчу дуже незвичайним способом.

Мацей Дабровський спробував пробити через себе, але замість цього вдарив собі коліном по носу і зламав його. Про це повідомляє Nv.ua.

“Епізод стався на 6-й хвилині матчу проти “Арки” в чемпіонаті Польщі. 32-річний гравець спробував замкнути подачу з кутового, але у нього вийшло лише нанести самому собі травму дуже незвичайним способом”, - йдеться в повідомленні.

Złamać sobie samemu nos kolanem. Tylko w ekstraklasie.#ARKŁKS pic.twitter.com/OZ5Tkwzzkk — Wojciech Łazarek (@Napciu) March 1, 2020

Тепер команді “ЛКС”, яка наразі посідає останнє місце в чемпіонаті Польщі, прийдеться деякий час обходитися без свого центрального захисника.