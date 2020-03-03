НОК визнав борця Новікова найкращим спортсменом лютого

НОК визнав борця Новікова найкращим спортсменом лютого

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Укрінформ
Експертна комісія Національного олімпійського комітету України підвела підсумки спортивного місяця, який відзначився чудовими здобутками на міжнародній арені українських біатлоністів, борців та стрілків.

Після детального аналізу НОК визнав найкращим спортсменом лютого в Україні чемпіона Європи з греко-римської боротьби Семена Новікова. Його особистий наставник Юрій Тімченко став найкращим тренером місяця. Про це повідомляє пресслужба організації.

У лютому талановитий дворазовий чемпіон світу у віковій категорії U-23 Семен Новіков блискуче виступив на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Римі (Італія). У фіналі вагової категорії 87 кг він здолав чемпіона Європи та призера чемпіонатів світу з Угорщини Віктора Льорінца. Український борець не залишив жодних шансів супернику - переміг угорця з рахунком 7:1.

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Зазначимо, що до тріумфу на європейській першості серед дорослих Семен Новіков вже двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонатів світу у віковій категорії U-23.

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