Футбол: Хавбек "Шахтаря" Коваленко пропустить матч з "Дніпром-1"

Півзахисник донецького "Шахтаря" і футбольної збірної України Віктор Коваленко продовжує відновлюватися після пошкодження задньої поверхні стегна.

Хавбек працює індивідуально, виконує бігові вправи, і завтрашній матч проти "Дніпра-1" в 21-у турі УПЛ точно пропустить, повідомляє Zbirna.com.

Гравець сподівається повернутися до загальної групи і вийти на поле у наступному поєдинку чемпіонату проти ковалівського "Колоса" 8 березня.

За такої ситуації можна буде розраховувати на те, що вихованець "гірників" в бойовій формі підійде до протистояння з німецьким "Вольфсбургом" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться 12 березня в Німеччині, а 19 березня команди зійдуться у Харкові.