Турніри ATP Challenger у Кореї перенесли на серпень через коронавірус
Укрінформ
Одразу три тенісні турніри ATP Challenger Tour у Республіці Корея, які мали пройти у квітні та травні, перенесли на серпень.
Асоціація тенісистів-професіоналів у своєму прес-релізі у вівторок назвала ці змагання - у Сеулі та Бусані (квітень), а також у Кванджу (травень).
Крім того, березневий "челленджер" у Мадриді (Іспанія) перенесли на жовтень. Скасовано квітневий турнір в Аньніне (Китай) та травневий у Самарканді (Узбекистан).
Натомість, з'явився новий "челленджер". З 20-го по 26 квітня він пройде в мексиканському місті Мансанільйо.