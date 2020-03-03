Турніри ATP Challenger у Кореї перенесли на серпень через коронавірус

Одразу три тенісні турніри ATP Challenger Tour у Республіці Корея, які мали пройти у квітні та травні, перенесли на серпень.

Асоціація тенісистів-професіоналів у своєму прес-релізі у вівторок назвала ці змагання - у Сеулі та Бусані (квітень), а також у Кванджу (травень).

Крім того, березневий "челленджер" у Мадриді (Іспанія) перенесли на жовтень. Скасовано квітневий турнір в Аньніне (Китай) та травневий у Самарканді (Узбекистан).

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Натомість, з'явився новий "челленджер". З 20-го по 26 квітня він пройде в мексиканському місті Мансанільйо.