Мінветеранів платитиме тренерам збірної України з Invictus Games

Міністерство у справах ветеранів України отримало можливість сплачувати роботу професійних тренерів, які готують членів Національної збірної України з Invictus Games.

Про це повідомила у Facebook очільниця Мінветеранів Оксана Коляда.

"Минулого року Мінветеранів вперше взяло на себе обов’язок формування та підготовки команди, вперше заклало кошти з державного бюджету на це як на напрямок реабілітації поранених та травмованих учасників бойових дій. Та попри це, довелось ще допрацьовувати низку питань, зокрема змінювати порядок використання коштів. Але ми пройшли й цей етап. Відтак нині ми отримали можливість сплачувати послуги тренерів та фахівців з медичного, психологічного забезпечення, які працюють із нашими Нескореними", - написала Коляда.

Міністр відзначила, що це дуже важливий елемент, "який дає нам можливість змінювати підхід до формування тренерського складу".

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За словами Коляди, в США побудована міцна система підготовки учасників Ігор Нескорених. Зокрема, таких учасників готують професійні тренери, які й самі є ветеранами.

"Крокувати таким шляхом та ще й на волонтерських засадах – неможливо, необхідна підтримка держави та елементарна зарплата за їхню роботу. Сподіваюсь, що з часом та з огляду на ті зміни, які поволі відбуваються, ми й самі виростимо справжніх професійних тренерів-ветеранів, які будуть ділитись своїм досвідом із побратимами та посестрами й давати їм новий поштовх до життя", - зазначила міністр.