Українські арбітри-жінки пройшли курси у штаб-квартирі УЄФА

Троє українських футбольних арбітрів-жінок - Софія Причина, Анастасія Волощук та Ірина Чайка - стали учасниками курсів UEFA CORE 45 у штаб-квартирі УЄФА, що розташована у швейцарському місті Ньйон.

Загалом курси пройшли представниці шести країн - Італії, Албанії, Фінляндії, Росії, Болгарії та України, повідомляє пресслужба УАФ.

Захід проходив під керівництвом члена комітету арбітрів УЄФА Дагмар Дамкової та семи досвідчених тренерів із різних країн Європи. Учасниці курсів склали іспит на знання правил гри англійською мовою, проте головним випробуванням для них став тест для визначення рівня фізичної готовності. Однією з найяскравіших презентацій стала лекція керманича комітету арбітрів УЄФА Роберто Розетті про систему VAR та її розвиток у європейському футболі.

Справжньою родзинкою курсу став виступ найкращого жіночого арбітра світу 2019 року француженки Стефані Фраппар, яка поділилася з молодими колегами досвідом арбітражу.

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Представниці України продемонстрували на футбольному полі високий рівень підготовки - як на тренуваннях, так і під час проведення матчів швейцарських команд.