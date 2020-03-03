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БК "Харківські Соколи" визначився з головним тренером

Укрінформ
Головним тренером баскетбольної команди української Суперліги "Харківські Соколи" на постійній основі став Олег Манойленко. 

Таке рішення керівництво харківського клубу затвердило після ефектної перемоги "Соколів" у Суперлізі над чинними чемпіонами України з южненського "Хіміка", повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Це вже третій тренер харків’ян у нинішньому чемпіонаті. Починали сезон "Харківські Соколи" з Володимиром Ковалем, який залишив посаду після серії поразок. Його наступник Євген Мурзін  також не зміг поліпшити становище команди в Суперлізі.

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Нині "Харківські Соколи" посідають останнє дев’яте місце у турнірній таблиці регулярного чемпіонату Суперліги – три перемоги в 24-х поєдинках.

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