БК "Харківські Соколи" визначився з головним тренером

Головним тренером баскетбольної команди української Суперліги "Харківські Соколи" на постійній основі став Олег Манойленко.

Таке рішення керівництво харківського клубу затвердило після ефектної перемоги "Соколів" у Суперлізі над чинними чемпіонами України з южненського "Хіміка", повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Це вже третій тренер харків’ян у нинішньому чемпіонаті. Починали сезон "Харківські Соколи" з Володимиром Ковалем, який залишив посаду після серії поразок. Його наступник Євген Мурзін також не зміг поліпшити становище команди в Суперлізі.

Нині "Харківські Соколи" посідають останнє дев’яте місце у турнірній таблиці регулярного чемпіонату Суперліги – три перемоги в 24-х поєдинках.