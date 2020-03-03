Шмуратко, Назарова і Нікітін представлятимуть Україну на ЧС з фігурного катання

16 березня в Монреалі (Канада) стартує чемпіонат світу 2020 року з фігурного катання на ковзанах.

До змагань у Монреалі, які проходитимуть 16-22 березня, готуються 5 українських фігуристів (3 основні і 2 запасні), повідомляє пресслужба Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК).

До складу збірної України увійшли: Іван Шмуратко (в одиночному катанні) та дует Олександра Назарова/Максим Нікітін (у спортивних танцях на льоду). Запасні - дует Дар’я Попова/Володимир Бєліков.

Нагадаємо, що Канада проводила чемпіонати світу з фігурного катання 10 разів. Востаннє – 2013 року у місті Лондон (провінція Онтаріо).

Читайте також: Юні українські фігуристки здобули перемоги на змаганнях у Франції

“Ми дуже раді, що Канада знову отримала право прийняти чемпіонат світу з фігурного катання. Багатий досвід нашої країни у проведенні найбільших турнірів під егідою ISU дозволяє розраховувати, що цей чемпіонат буде організований на найвищому рівні. З нетерпінням чекаємо кращих фігуристів світу 2020 року в Монреалі”, - зазначив директор Федерації фігурного катання Канади Дебру Армстронг.