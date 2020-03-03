Українські паралімпійці вибороли 16 медалей на чемпіонаті світу в Торуні

Національна паралімпійська збірна команда України з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового та фізичного розвитку стала першою на чемпіонаті світу, який проходив у Торуні (Польща).

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України у Facebook.

“Українські паралімпійці вибороли 16 медалей, серед яких 10 золотих, 5 срібних, 1 бронзова. Всі спортсмени національної збірної повернулися в Україну з високими нагородами, 7 спортсменів з 10 вибороли золоті медалі, з них 5 — мультимедалісти”, - йдеться в повідомленні.

Це унікальний високий результат національної команди на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового та фізичного розвитку в приміщенні.

Найкращими у команді збірної України стали: Людмила Даниліна - 4 золоті та 1 срібна медалі; Юлія Шуляр - 4 золоті медалі.