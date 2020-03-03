“Динамо” сьогодні проведе перший матч 2020 року на “Олімпійському”

Футболісти київського клубу “Динамо” сьогодні вперше у 2020 році зіграють на стадіоні київського НСК “Олімпійський”.

3 березня на “Олімпійському” відбудеться поєдинок “Динамо” - “Колос” (Ковалівка) в рамках 21 туру української Прем’єр-ліги. Матч розпочнеться о 19.30. Головний арбітр - Віталій Романов.

У турнірній таблиці команди розділяють 13 очок.

Турнірне становище після 20 турів: "Шахтар" - 53 очки, "Зоря" - 40, "Динамо" - 39, "Десна" - 36, "Олександрія" - 34, "Колос" - 26, "Маріуполь" - 22, "Дніпро-1" - 22, "Олімпік" - 18, "Львів" - 18, "Ворскла" - 17, "Карпати" - 12.

Пресслужба “Динамо” нагадує, що квитки у день матчу можна придбати до закінчення першого тайму у додатковій касі на Спортивній площі. Пройти на стадіон можна не лише за паперовими квитками, а й за електронними. На стадіоні працюють нові вхідні термінали зі сканерами, які зчитують квитки з екранів мобільних пристроїв - смартфонів, планшетів.

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Як повідомлялося, у Києві 3 березня у зв’язку з проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.