Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA у Монтерреї в парному розряді

Британсько-український дует Джоанна Конта - Еліна Світоліна пробився до 1/4 фіналу парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У першому колі парних змагань Конта і Світоліна обіграли італійку Сару Еррані та Даніелу Сегель з Чилі - 7:6 (7:5), 6:3, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин.

Путівку до півфіналу турніру Конта і Світоліна розіграють з переможцями матчу між чешками Марією Боузковою і Ренатою Ворачовою та посіяними під 4-м номером австралійкою Монік Адамчак і американкою Марією Санчес.

Зазначимо, що в одиночному розряді турніру в Монтерреї Еліна Світоліна і Джоанна Конта посіяні під першим та другим номерами відповідно. Першою суперницею Світоліної стане Данка Ковінич з Чорногорії, Конта у свою чергу зійдеться на старті з бельгійкою Кім Клейстерс.