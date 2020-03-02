Вийшов другий випуск дайджесту СпортNEWS від МКМС
Міністерство культури, молоді та спорту випустив другий випуск щотижневого спортивного дайджесту СпортNEWS, повідомляє сторінка МКМС на Facebook.
«Минув тиждень, а українські спортсмени знову дивували, перемагали і надихали. І хто найбільше, той потрапив у наш ТОП спортивних здобутків!
Почнемо з сенсаційного виступу фристайлістки Надії Мохнацької, не забудемо шаблістку Ольгу Харлан, побачимо, як живуть чемпіони після закінчення кар’єри», - йдеться в анонсі програми.
Нагадаємо, СпортNEWS – це огляд досягнень наших спортсменів, подробиці змагань та підготовки, найяскравіші моменти спортивного життя України. Мета проекту – популяризація українського спорту та здорового способу життя.
Наразі виходитимуть щотижневі випуски, але з часом планується, що програма виходитиме щодня.