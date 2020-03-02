Бій Джошуа – Пулєв відбудеться 20 червня в Лондоні

Пулєв – обов'язковий претендент на титул чемпіона світу IBF.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа підтвердив, що 20 червня проведе бій проти болгарина Кубрата Пулєва. Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні «Тоттенгем», повідомляє Matchroom Boxing.

Пулєв – обов'язковий претендент на титул чемпіона світу IBF. Ентоні і Кубрат могли провести бій ще в жовтні 2017 року, але через травму плеча болгарин відмовився від бою.

На початку грудня минулого року Джошуа переміг Енді Руїса в реванші і повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO після поразки у червні.

Нагадаємо, що обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Джошуа, залишається Олександр Усик. Українець 23 травня зустрінеться з британцем Дереком Чісорою. Бій пройде в Лондоні на О2 Арені.