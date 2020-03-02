Зінченко прокоментував свій сьомий трофей у складі “Ман Сіті”

Український захисник футбольного клубу “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко поділився враженнями від перемоги в Кубку англійської ліги.

Олександр Зінченко в коментарі клубній пресслужбі, зокрема, зазначив, що команда виграла Кубок ліги втретє поспіль і це неймовірне відчуття.

“Фінал Кубка ліги - це велика битва. “Астон Вілла” дуже організовано грала в обороні, всі бачили, як нам було непросто. Це неймовірне відчуття - знову виграти трофей. Ми виграли Кубок ліги втретє поспіль, дуже важливий трофей для нас.

Після матчу в роздягальні хтось сказав, що ми повинні перейменувати Кубок Карабан в Кубок Клаудіо Браво. Клаудіо зробив відмінний сейв. Всі говорили про це в роздягальні”, - цитує Зінченка Sport Arena.

Також український футболіст розповів про плани “Ман Сіті” на майбутнє: “У нас є ще Ліга чемпіонів і Кубок Англії. Ми боротимемося за перемогу в цих турнірах, а потім подивимося, що станеться. Далеко в майбутнє не заглядаємо, концентруємося на наступній грі”.

Як повідомлялося, Олександр Зінченко взяв участь у фіналі Кубка ліги, в якому “Манчестер Сіті” переміг “Астон Віллу” (2:1), і отримав свій сьомий трофей у складі англійської команди.

У середу, 4 березня, підопічні Хосепа Гвардіоли зіграють з “Шеффілд Венсдей” в 1/8 фіналу Кубка Англії.

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