В Австралії не скасовуватимуть Гран-прі “Формули-1” через коронавірус

Організатори “Формули-1” не скасовуватимуть Гран-прі Австралії через коронаврус.

Перший етап “Формули-1” в новому сезоні пройде за графіком 13 - 15 березня. Про це повідомляє Motorsport.com.

“Організатори першого етапу “Формули-1” у новому сезоні пообіцяли вжити жорстких заходів для забезпечення здоров'я всіх учасників і гостей. На думку організаторів етапу в Мельбурні, команди зможуть безперешкодно прилетіти до Австралії навіть з Італії, де посилюється епідемія коронавірусу. Гонка “Формули-1” залишиться в розкладі чемпіонату світу і пройде 15 березня”, - йдеться в повідомленні.

Наразі Австралія ввела обмеження на в'їзд в країну лище для мандрівників з Китаю та Ірану - країн з найбільшим числом хворих на коронавірус COVID-19. Люди, що побували в цих державах, мають провести хоча б 14 днів ще в якій-небудь країні, перш ніж Австралія погодиться їх впустити.

Раніше свої побоювання щодо можливості вчасно прибути до Австралії висловлювали італійські учасники “Формули-1” Ferrari та AlphaTauri.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб. За інформацією ANSA, в Італії коронавірус діагностували у понад 1500 осіб, 34 людини померли, 83 — одужали.