Бокс: третій бій Ф'юрі - Вайлдер може пройти 18 липня в Лас-Вегасі

Третій чемпіонський боксерський поєдинок між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером ймовірно відбудеться 18 липня гигішнього року у Лас-Вегасі (США) на MGM Grand Garden Arena.

Британський чемпіон отримає 60 відсотків від призового фонду, повідомляє Boxingscene.

Перший поєдинок Ф'юрі та Вайлдера відбувся у грудні 2018 року і завершився першою нічиєю у кар'єрі боксерів. Друга зустріч на рингу в ніч на 23 лютого 2020-го закінчилася перемогою Ф'юрі технічним нокаутом у сьомому раунді. Тренер американця викинула білий рушник. Британець став чемпіоном світу за версією WBC.

Після поєдинку Вайлдера доставили до лікарні у Лас-Вегасі.

Минулого тижня американський боксер повідомив, що знову хоче провести бій-реванш із Ф'юрі. "Я воскресну, як Фенікс з попелу, і поверну собі титул", - заявив Вайлдер.