Усик замикає четвірку "міліонерів" серед українських боксерів за доходами в 2019 році

Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті український боксер Олександр Усик минулого року провів лише один бій у суперважкій вазі й заробив 1,2 мільйона доларів.

Це четвертий результат серед українських боксерів за доходами 2019 року, повідомляє Сhampion.com.ua.

Олександра Усика випередили Василь Ломаченко (2 бої, 6 млн доларів), Сергій Дерев’янченко (2 бої, 5,6 млн доларів) і Олександр Гвоздик (2 бої, 2,8 млн доларів).

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня перемогою над американцем Чазом Візерспуном. Гонорар за бій проти маловідомого боксера та нечислені рекламні контракти й дозволили Олександру Усику заробити 1,2 млн доларів.

Він замикає четвірку "міліонерів" серед українських боксерів за підсумками минулого року. Решта боксерів-професіоналів заробили значно менше мільйона доларів.

Наступний поєдинок 33-річного українського боксера Олександра Усика в суперважкій вазі очікується 23 травня проти британця Дерека Чісори.