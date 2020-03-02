Лунін допоміг “Ов’єдо” всуху перемогти “Тенерифе” в іспанській Сегунді

Воротар збірної України Андрій Лунін допоміг своїй команді клубу “Ов’єдо” перемогти “Тенерифе” у 30 турі іспанської Сегунди.

Поєдинок “Ов’єдо” - “Тенерифе”, який відбувся вчора ввечері, завершився з рахунком 1:0, а Андрій Лунін відіграв у ньому весь час. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Це перший поєдинок за "Ов'єдо", в якому український воротар не пропустив.

Наразі “Ов’єдо” має 32 очки і посідає 20 місце у турнірній таблиці Сегунди.

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Нагадаємо, у середині січня Андрій Лунін перейшов до "Ов'єдо" на правах оренди з мадридського "Реала". Всього у нинішньому сезоні 21-річний український воротар зіграв у складах “Вальядоліда” і “Ов’єдо” у 10 матчах.

Фото:: Real Oviedo