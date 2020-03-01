Суперліга: «Дніпро» обіграло вдома «Одесу»

Команда з Дніпра продовжує лідирувати в чемпіонаті.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» на своєму майданчику перемогло «Одесу» 95:70. Про це повідомляє Укрінформ.

Лідер чемпіонату не мав проблем в домашньому матчі проти «Одеси» - 95:70. Найрезультативніший гравець матчу: Джаред Террелл (23) – «Дніпро».

Також сьогодні зіграють ще два поєдинки: «Київ-Баскет» - «Запоріжжя» і «Харківські Соколи» - «Хімік».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 43 (24). На другому місці «Прометей» - 39 (23). «Київ-Баскет» посідає третю позицію – 36 (21).

Нагадаємо, 28 лютого в баскетбольній Суперлізі «Дніпро» вдома перемогло чинного чемпіона «Хімік» (Южне) 95:80, «Харківські Соколи» вдома на останніх секундах програли «Одесі» 86:89.