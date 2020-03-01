Гандбол: «Мотор» фінішував у групі ЛЧ на останньому місці

В активі запорізького клубу лише одна перемога в 14 матчах.

«Мотор» вдома програв «Веспрему» з Угорщини (22:32) в матчі 14-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

Чемпіон України провалив перший тайм, закинувши лише вісім м'ячів - 8:17. У другій половині зустрічі «Мотору» не вдалося скоротити відставання. У підсумку поразка – 22:32.

«Мотор» завершив виступ в Лізі чемпіонів на останньому місці в групі B. Клуб із Запоріжжя на груповому етапі здобув одну перемогу, двічі зіграв внічию і програв в 11 поєдинках.

Відзначимо, що цей поєдинок став першим для литовця Гінтараса Савукінаса на посаді головного тренера «Мотора».