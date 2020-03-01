Бокс: Майкі Гарсія переміг Варгаса

Колишній претендент на бій з Ломаченком став «діамантовим» чемпіоном WBC в напівсередній вазі.

Американець Майкі Гарсія став володарем титулу «діамантового» чемпіона за версією WBC в напівсередній вазі, повідомляє Укрінформ. У Фріско (США) Гарсія одноголосним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Джессі Варгаса.

Бій тривав усі 12 раундів. Початок поєдинку був за Варгасом, проте в п'ятому і сьомому раундах Гарсія відправив Джессі в нокдаун. Заключна частина бою пройшла в спробах Варгаса врятуватися від поразки, однак Майкі вистояв під атаками американського боксера.

Суддівські записки одноголосно присудили перемогу Гарсії - 114:113, 116:111 і 116:111.

Нагадаємо, що для Гарсії це був перший бій після поразки від чемпіона IBF Ерола Спенса.