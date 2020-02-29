Суперліга: «Черкаські Мавпи» обіграли в гостях «Миколаїв»

Команда з Черкас виграла 12-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Черкаські Мавпи» на виїзді перемогли «Миколаїв» 74:63. Про це повідомляє Укрінформ.

Завдяки грі своїх легіонерів (Ейрінгтона Джейліна і Гаджифейзовича) «Черкаські Мавпи» перемогли на виїзді «Миколаїв» 74:63. Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсон (25) – «Миколаїв».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 41 (23). На другому місці «Прометей» - 39 (23). «Київ-Баскет» посідає третю позицію – 36 (21).

Нагадаємо, 28 лютого в баскетбольній Суперлізі «Дніпро» вдома перемогло чинного чемпіона «Хімік» (Южне) 95:80, «Харківські Соколи» вдома на останніх секундах програли «Одесі» 86:89.