«Кременчук» виграв регулярний чемпіонат УХЛ

«Кременчук» розгромив «Крижаних Вовків» і забезпечив собі перше місце.

В матчі 39-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» розгромив на своєму майданчику «Крижаних Вовків» (Київ) 14:1 і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті. Про це повідомляє Укрінформ.

На своєму льоду «Кременчук» впевнено обіграв столичних «Крижаних Вовків» 14:1 і за тур до завершення регулярного чемпіонату став недосяжним для «Донбасу». У складі «Кременчука» покером відзначився Орлов, по дві шайби закинули Бондарук, Ворона і Гриценко.

В іншому матчі дня зіграють «Донбас» і «Динамо» (Харків).

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 96 (39). На другому місці «Донбас» - 89 (38). «Дніпро» на третій позиції - 80 (38). «Білий Барс» посідає четверте місце – 50 (38).

Нагадаємо, в центральному матчі 38-го туру УХЛ «Донбас» переміг на виїзді «Білий Барс» (Біла Церква) 4:2.