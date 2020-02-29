Біатлон: шведка виграла спринт чемпіонату Європи, Меркушина - шоста

Біатлон: шведка виграла спринт чемпіонату Європи, Меркушина - шоста

Укрінформ
Шведська біатлоністка Елізабет Гоґберг виграла "золото" у спринтерській гонці на 7,5 км чемпіонату Європи-2020, що триває у білоруському місті Раубичі.

Спортсменка подолала дистанцію за 22 хвилини 39,6 секунди і припустилася 1 промаху на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Другою стала норвежка Іда Лін (14,4 секунди відставання; 0 промахів), третьою - Ірина Кривко з Білорусі (+15,9; 1).

Серед українок кращий результат показала Анастасия Меркушина, яка фінішувала 6-ю (49,3 секунди відставання, 1 промах).

Валя Семеренко прийшла 7-ю, Юлія Журавок -28-ю, Віта Семеренко - 31-ю, Дар'я Блашко - 56-ю.

Загалом у спринті були заявлені 107 біатлоністок.

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Завершиться чемпіонат Європи 1 березня гонками переслідування.

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