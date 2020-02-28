"Динамо" програло "Дніпру-1" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 20-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочався поєдинком у Дніпрі.

Матч "Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) завершився перемогою господарів з рахунком 3:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі на "Дніпро-Арені" забили Владислав Супряга (71-а, 82-а, 90-а хвилини) у складі "Дніпра-1"; Беньямін Вербич (45+5, з пенальті) - у "Динамо", повідомляє Укрінформ.

Динамівці у дебюті зустрічі залишилися у меншості - на 6-й хвилині "пряму" червону картку від арбітра матчу Катерини Монзуль отримав Віталій Буяльський. Урівняв чисельне становище захисник господарів Володимир Польовий, який достроково залишив поле на 75-й хвилині.

У другий ігровий день туру в суботу, 29 лютого, "Львів" прийматиме "Олександрію" (гру о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2"), чернігівська "Десна" зустрінеться з "Маріуполем" (14.00; "Уніан-ТВ"), а ковалівський "Колос" зіграє з львівськими "Карпатами" (17.00; "Футбол 2").

Завершиться 20-й тур у неділю, 1 березня, матчами луганської "Зорі" з донецьким "Олімпіком" (14.00; "Уніан-ТВ"), полтавської "Ворскли" з донецьким "Шахтарем" (17.00, "Футбол 1").

Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки (після 19-ти ігор), "Динамо" - 39 (20), "Зоря" - 37 (19), "Десна" - 33 (19), "Олександрія" - 33 (19), "Колос" - 23 (19), "Маріуполь" - 22 (19), "Дніпро-1" - 22 (20), "Олімпік" - 18 (19), "Львів" - 18 (19), "Ворскла" - 14 (19), "Карпати" - 12 (19).