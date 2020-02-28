Суперліга: «Дніпро» перемогло «Хімік»
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Укрінформ
«Харківські Соколи» драматично поступилися «Одесі».
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. Лідер сезону «Дніпро» вдома перемогло чинного чемпіона «Хімік» (Южне) 95:80. Про це повідомляє Укрінформ.
«Дніпро» перемогло вдома «Хімік» 95:80. Найрезультативніший гравець матчу: Джаред Террелл (25) – «Дніпро».
«Харківські Соколи» вдома на останніх секундах програли «Одесі» 86:89. Найрезультативніший гравець матчу: Делван Грем (21) – «Харківські Соколи».
Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 41 (23). На другому місці «Прометей» - 39 (23). «Київ-Баскет» посідає третю позицію – 36 (21).
Нагадаємо, 27 лютого в баскетбольній Суперлізі «Прометей» (Кам’янське) на чужому майданчику переміг «Запоріжжя» 93:85, «Київ-Баскет» переміг на виїзді «Миколаїв» 85:84.