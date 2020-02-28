«Шахтар» - це виклик, з яким ми хочемо впоратися – спортдиректор «Вольфсбурга»

Матчі між «Шахтарем» та «Вольфсбургом» зіграють 12 і 19 березня.

Спортивний директор «Вольфсбурга» Марсель Шефер прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого команда зіграє з «Шахтарем», повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

«Ми задоволені жеребкуваннам, грати на міжнародному рівні - це завжди щось особливе. «Шахтар» - це виклик, з яким ми хочемо впоратися. У нас є амбіції пройти ще один раунд.

У нас вже був позитивний досвід в двох матчах проти «Олександрії». Донецький клуб буде іншим суперником, оскільки вони виступають на міжнародних турнірах протягом багатьох років», - сказав Шефер.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу ЛЄ «Вольфсбург» двічі переміг шведський «Мальме»: 2:1 - вдома, 3:0 - на виїзді. Матчі між «Шахтарем» та «Вольфсбургом» зіграють 12 і 19 березня. Перший матч донеччани проведуть на виїзді.