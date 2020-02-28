Хавбек Дмитро Кравченко пішов з ФК "Ворскла"

Футбольний хавбек Дмитро Кравченко з обопільної згоди сторін розірвав контракт з полтавською "Ворсклою".

Причина - недостатня кількість ігрової практики футболіста, який тепер отримав статус вільного агента, повідомляє пресслужба полтавців.

25-річний півзахисник є вихованцем дитячо-юнацької школи ФК "Ворскла" і виступав лише за цей клуб. Нинішнього сезону Кравченко провів лише 5 матчів за основну команду полтавців і чотири гри - за дубль.

З 2012 року Кравченко провів за "Ворсклу" 59 ігор. Він увійшов в історію клубу як автор одного з найшвидших голів чемпіонату України, забивши м'яч у ворота донецького "Олімпіка" вже на 11-й секунді зустрічі.

У 20-у турі нинішнього чемпіонату "Ворскала" зіграє 1 березня проти донецького "Шахтаря".