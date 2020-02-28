Олімпійський чемпіон із плавання Сунь Янь дискваліфікований на 8 років за допінг

Олімпійський чемпіон китайський плавець Сунь Янь відсторонений на вісім років через порушення антидопінгових правил.

Спортсмен пропустить Олімпіаду-2020 у Токіо (Японія) і може достроково завершити кар'єру. Про це повідомляє Sport Arena.

Сунь Янь провалив пробу на допінг у вересні 2018 року, але Допінгова рада Міжнародної федерації плавання (FINA) виправдала його. Після цього Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подало апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) і виграло справу.

CAS одноголосним рішенням ухвалив відсторонити Сунь Яня від участі в спортивних змаганнях протягом восьми років.

Сунь Янь тричі в кар'єрі вигравав “золото” Олімпійських ігор: 2012 року на дистанціях 400 м і 1500 м вільним стилем і 2016 року - на 200 м. На його рахунку 11 золотих медалей чемпіонату світу.

Читайте також: Дворазова чемпіонка Європи українська бігунка Прищепа попалася на допінгу

Нагадаємо, що літня Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня до 9 серпня 2020 року. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Фото: Getty Images