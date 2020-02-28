Бокс: бій Джошуа - Пулєв пройде 20 червня на стадіоні "Тоттенгема"

Бій за звання чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі між британцем Ентоні Джошуа та болгарином Кубратом Пулєвим відбудеться 20 червня нинішнього року.

Місцем проведення поєдинку стане стадіон футбольного клубу англійської Прем'єр-ліга "Тоттенгем" у Лондоні, повідомляє Boxing Scene.

Пулєв є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу IBF. Іншим претендентом на бій із Джошуа від WBO є українець Олександр Усик.

Титульний поєдинок між Джошуа і Пулєвим мав пройти ще у жовтні 2017 року, але не відбувся через травму плеча у болгарина.